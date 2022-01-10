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Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

10.01.2022 12:08
Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından çalışma başlatıldı.

Kimlik bilgileri tespit edilen 6 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Jandarma, Mersin, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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