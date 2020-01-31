Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı

6 saat önce

Mersin'de, jandarma ekiplerince hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden ikisi cezaevine gönderildi.

Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı, System.String[]

Mersin'de, jandarma ekiplerince hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden ikisi cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesi kırsalındaki devriye gezen ekipler, park halindeki bir aracın yakınındaki 3 kişiyi şüphe üzerine sorguladı.

Zanlılar, bir araçtaki ağaç motoru, çim biçme makinesi ve ev eşyalarını çalmak istediklerine yönelik ifadeleri üzerine adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan ikisi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Toroslar, Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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