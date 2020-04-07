Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir depoda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir depoda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sera teli ve traktör aküsünün çalındığı deponun çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi.
Kimliği tespit edildikten sonra yakalanan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:08 Kaynak: AA
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