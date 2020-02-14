Mersin'de hırsızlık zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde bir iş yerinden motorlu testere çaldıkları iddia edilen 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre,Malaklar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 7 motorlu testerenin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, iş yeri sahibinin yanında işçi olarak çalışan şüphelinin olayı gerçekleştirdiği ve çalmış olduğu motorlu testereleri arkadaşına vererek Hatay'ın İskenderun ilçesine gönderdiği tespit edildi.

Bunun üzerine İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak operasyon düzenleyen ekipler zanlıları belirlenen adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen motorlu testereler sahibine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı,adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.