Son Dakika Haberleri: Mersin'de hırsızlık zanlısı yakalandı
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Mersin'de hırsızlık zanlısı yakalandı

39 dakika önce

Mersin'de, bir evden 58 bin lira değerindeki altın ile 2 bin lira çalan zanlı, jandarma ekiplerince aynı gün yakalandı.

Mersin'de hırsızlık zanlısı yakalandı, System.String[]
Mersin'de, bir evden 58 bin lira değerindeki altın ile 2 bin lira çalan zanlı, jandarma ekiplerince aynı gün yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, Erdemli ilçesindeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
İkametten 58 bin lira değerindeki altın ile 2 bin lira çaldığı belirlenen şüpheli, çevredeki güvenlik kameralarında yapılan inceleme ve takip sonucu aynı gün yakalandı.
Çalınan altın ve para, sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:08 Kaynak: AA
Jandarma, Mersin, Güncel
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