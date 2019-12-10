Mersin'de hırsızlıktan 4 kişi tutuklandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 28 kişiden 4'ü tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şevket Sümer Mahallesi'nde bir ikamette meydana gelen ve 72 bin lira değerindeki para ile ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma yapan ekipleri, 3 kişiyi tespit etti. Yapılan operasonda İ.Y., A.Y. ve M.Ç. isimli şahısları gözaltına alan ekipler, olay tarihinde İ.Y.'nin banka hesabına 18 bin lira yatırdığını tespit etti. Adliyeye sevk edilen şahıslardan İ.Y. tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



2 iş yerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili de çalışma yürüten ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Otodan hırsızlık ile bisiklet ve motosiklet hırsızlarının yakalanması için de çalışma başlatan ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte ele geçirilen 1 motosiklet, 2'si elektrikli 5 bisiklet, 1 cep telefonu ve bin 900 lira para sahiplerine geri teslim edildi.



Açıktan hırsızlık olaylarına yönelik de 3 faili meçhul olay aydınlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen 1 cep telefonu ile metal malzemeler sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, diğer şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



Ekipler ayrıca ilçe genelinde uygulamalara yaparak, çalıntı ürünleri de ele geçirdi. Yapılan uygulamalarda, 1 çalıntı motosiklet, 3 cep telefonu, 1 elektronik kişisel bakım cihazı ele geçirilerek sahiplerine teslim edilirken, 1 tabanca, 3 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 47 fişek, 39 gram esrar ele geçilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - MERSİN