Emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan 571 kişiye ceza - Son Dakika

Emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan 571 kişiye ceza

08.04.2021 11:03
Emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan 571 kişiye ceza, System.String[]

Mersin polisi, 2 günlük denetimlerle emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan 571 kişi ile hız sınırını aşan 153 sürücüye, para cezası uyguladı.

Mersin polisi, 2 günlük denetimlerle emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan 571 kişi ile hız sınırını aşan 153 sürücüye, para cezası uyguladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 günlük emniyet kemeri, cep telefonu ve radar uygulaması yaptı. Emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımıyla ilgili yapılan denetimlerde 979 araç kontrol edilirken, 225 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 23 sürücünün muayenesiz olarak araç kullandıkları, 154 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı, 3 motosikletin sigortasız olduğu tespit edildi. Ekipler, kurallara uymayan 571 sürücüye para cezası uygularken, 3 araçta trafikten men edildi.

Öte yandan, trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların güvenliğini arttırmak, aşırı hızla etkin olarak mücadele edilmesi ve sürücülerin belirlenmiş olan azami hız sınırlarına uyma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik de radar uygulaması yapıldı. Denetimlerde, 153 otomobili kontrol ederken, 16 sürücüyü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 133 sürücüye de hız ihlalinden cezai işlem uyguladı. - MERSİN

Emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan 571 kişiye ceza

Para Cezası, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan 571 kişiye ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Temposunu yükselten Mesut Özil'in forma talebi reddedildi Temposunu yükselten Mesut Özil'in forma talebi reddedildi Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin 1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı 1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Türkiye'nin konuştuğu İkranur cinayetinde iddianame hazır! Katil amca ve destekçisi hala için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu İkranur cinayetinde iddianame hazır! Katil amca ve destekçisi hala için istenen ceza belli oldu Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek

Son Dakika Haberleri
12:16 Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı
12:02 Salgında 1 yılı geride bırakan Türkiye'de vahim tablo! Günlük vefat sayısı 276 ile rekor seviyeye yükseldi
11:53 Erdoğan sinyali verdi, gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi! Ramazan'da tam kapanma olacak mı?
11:39 Bakan Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki koltuk gerilimine ilişkin açıklama: Uluslararası protokol kuralları uygulandı
20:20 Ekiplerin aylardır aradığı adamın cansız bedeni parçalara ayrılmış şekilde bulundu
20:01 Perşembe gününe dikkat! Meteoroloji Marmara'yı uyardı: Sıcaklıklar 10 derece azalacak
19:48 AK Parti Milletvekili Belgin Uygur kürsüde konuştuğu sırada fenalaştı
19:39 Adı 'yasak aşk' iddialarına karışan Gemlik Belediye Başkanı itiraf etti: Bu 2 yetişkinin karşılıklı yaptığı hata
19:19 Yeni kısıtlamalar mı geliyor? Erdoğan: Ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmeyi amaçlıyoruz
12:14 Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
Galatasaray'a yeni tesisler pahalıya patladı, kulübün kasasında maliyeti karşılayacak para yok Galatasaray'a yeni tesisler pahalıya patladı, kulübün kasasında maliyeti karşılayacak para yok         
12:11
Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı         
11:49
Sinir krizi geçirip evindeki eşyaları balkondan attı Sinir krizi geçirip evindeki eşyaları balkondan attı         
11:39
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı         
11:03
Kan donduran gerçeği tırnaklarındaki doku ele verdi! Yaşlı adamın katili, torunu çıktı Kan donduran gerçeği tırnaklarındaki doku ele verdi! Yaşlı adamın katili, torunu çıktı         
10:35
Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı         
09:56
Kendilerini astronota benzeten Rizeli 4 gence Rusya'dan davet geldi Kendilerini astronota benzeten Rizeli 4 gence Rusya'dan davet geldi         
09:55
Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış         
09:26
Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi         
08:44
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi         
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi         
07:34
Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı         
20:38
Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor         
20:34
'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz         
17:40
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 12:33:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan 571 kişiye ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei