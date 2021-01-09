Son dakika haberleri... MERSİN'DE HIZAR ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri... MERSİN'DE HIZAR ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI

Son dakika haberleri... MERSİN\'DE HIZAR ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI
Son Güncelleme: 09.01.2021 03:55

Son dakika haberi... MERSİN'de bir hızar atölyesinde çıkan ve çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

MERSİN'de bir hızar atölyesinde çıkan ve çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangın sonucu hızar atölyesi büyük çapta hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi'ndeki bir hızar atölyesinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanıcı maddelerin fazla olması nedeniyle hızla büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan ve geceyi gündüze çeviren alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına almayı başardı. Ardından, uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MERSİN'DE HIZAR ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... MERSİN'DE HIZAR ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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