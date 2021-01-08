Mersin'de hızar atölyesindeki yangın korkuttu - Son Dakika

Mersin'de bir hızar atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu yakındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi'ndeki Toroslar Hızar Atölyesinde çıkan yangın, atölyedeki odun ve odun türü malzemelerden dolayı kısa sürede büyüdü. Alevlerin yoğunluğundan dolayı kilometrelerce mesafeden görülebilen yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye tedbir amaçlı ambulanslar sevke edildi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Yerleşim yerlerine yakınlığından dolayı panik anlarının yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınabildi. Yakındaki ikametlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldığı ifade edildi.

(İHA)