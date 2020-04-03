Mersin'de hızar motoru çaldıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde hızar motoru çaldıkları öne sürülen iki kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, daha önce hırsızlık yapılan bölgelerde güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, incelemede iki şüphelinin hızar motoru çaldığını tespit etti.

Kimlik tespitinin ardından şüpheliler düzenlenen operasyonla Adana'da yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hızar motoru sahibine teslim edildi.