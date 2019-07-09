Mersin'de horoz dövüşçülerine polis baskını 55 kişiye ceza
1 saat önce
Mersin'de horoz dövüşçülerine polis baskını 55 kişiye cezaMersin'de horoz dövüşü yaptıran derneğe yapılan baskında 59 kişi gözaltına alındı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:04 Kaynak: DHA
'de horoz dövüşçülerine polis baskını 55 kişiye ceza
Mersin'de horoz dövüşü yaptıran derneğe yapılan baskında 59 kişi gözaltına alındı. 55 kişiye toplamda 17 bin 600 TL para cezası kesilirken, görevli memura mukavemette bulunan 3 kişi ile dernek başkanı hakkında yasal işlem başlatıldı.
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'ndan alınan karar ile dernekte yapılan aramada 28 dövüş horozu, 290 TL para, oyunculara verilen yarısı kullanılmış fiş koçanı ele geçirildi. Dernek başkanı ve bahis oynayan 55 kişi ile arama sırasında görevli memura mukavemette bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan 55 kişiye Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereği toplam 17 bin 600 TL idari para cezası kesilirken, görevli memura mukavemette bulunan 3 kişi ile dernek başkanı hakkında da adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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