Mersin'de horoz dövüştürülen evdeki 52 kişiye 270 bin 972 lira ceza verildi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde horoz dövüşü yaptırılan evdeki 52 kişiye toplam 270 bin 972 lira ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akgedik Mahallesi'ndeki müstakil bir evin, horoz dövüşü için kullanıldığını, ring ve tribün düzenekleri yapıldığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda, 16 Hint horozunun dövüştürülerek bahis oynandığını tespit eden ekipler, evdeki 52 kişiye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 270 bin 972 lira ceza verdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan K.İ. (49) ve G.A. (44) hakkında da "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.