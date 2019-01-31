Mersin'de hortum ağaçları yerinden söktü
1 saat önce
Erdemli ilçesinde, şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan hortumda seralar ve narenciye bahçeleri zarar gördü, bir evin çatısı uçtu.
Erdemli ilçesinde, şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan hortumda seralar ve narenciye bahçeleri zarar gördü, bir evin çatısı uçtu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
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