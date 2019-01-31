Son Dakika Haberleri: Mersin'de Hortum, Ahırın Çatısını Uçurdu

Mersin'de Hortum, Ahırın Çatısını Uçurdu

2 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde, aşırı yağış ve fırtınanın ardından meydana gelen hortum, bir ahırın çatısını uçurdu.

Mersin'de Hortum, Ahırın Çatısını Uçurdu, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde, aşırı yağış ve fırtınanın ardından meydana gelen hortum, bir ahırın çatısını uçurdu.

Akşam saatlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtınanın ardından çıkan hortum nedeniyle ilçeye bağlı Yukarı Köselerli Çiftçiler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Çiftcioğlu'na ait bir ahırın çatısı uçarken, ahırda bulunan hayvanlar son anda kurtarıldı.

Ahırın sahibi Mehmet Çiftcioğlu, ahırın yanındaki evde ailesiyle birlikte otururken birden gürültü olduğunu ve ahırın çatısının uçtuğunu ifade ederek, "Hemen dışarı çıktık. Evin yanındaki ahırın çatısının yerde olduğunu gördük. Ahırdaki hayvanları kurtardık. Can kaybımız yok ama ahır maalesef hortum nedeniyle kullanılamaz hale geldi" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

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