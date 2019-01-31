Mersin'de Hortum, Ahırın Çatısını Uçurdu
2 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde, aşırı yağış ve fırtınanın ardından meydana gelen hortum, bir ahırın çatısını uçurdu.
Mersin
'in Mut
ilçesinde, aşırı yağış ve fırtınanın ardından meydana gelen hortum, bir ahırın çatısını uçurdu.
Akşam saatlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtınanın ardından çıkan hortum nedeniyle ilçeye bağlı Yukarı Köselerli Çiftçiler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Çiftcioğlu'na ait bir ahırın çatısı uçarken, ahırda bulunan hayvanlar son anda kurtarıldı.
Ahırın sahibi Mehmet Çiftcioğlu, ahırın yanındaki evde ailesiyle birlikte otururken birden gürültü olduğunu ve ahırın çatısının uçtuğunu ifade ederek, "Hemen dışarı çıktık. Evin yanındaki ahırın çatısının yerde olduğunu gördük. Ahırdaki hayvanları kurtardık. Can kaybımız yok ama ahır maalesef hortum nedeniyle kullanılamaz hale geldi" dedi. - MERSİN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:36 Kaynak: İHA
3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor
"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı
Son Dakika! Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı