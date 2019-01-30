Son Dakika Haberleri: Mersin'de Hortum, Evlerin Çatısını Uçurdu, Elektrik Direklerini Devirdi (2)

Mersin'de Hortum, Evlerin Çatısını Uçurdu, Elektrik Direklerini Devirdi (2)

43 dakika önce

HORTUM, KULÜBEYİ UÇURDUMersin'in Tarsus ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen hortum, bir külübeyi yerinden sökerken, enerji nakil hatlarının zarara uğraması sonucu bazı mahalleler de elektrik kesildi.

Mersin'de Hortum, Evlerin Çatısını Uçurdu, Elektrik Direklerini Devirdi (2), System.String[]
HORTUM, KULÜBEYİ UÇURDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen hortum, bir külübeyi yerinden sökerken, enerji nakil hatlarının zarara uğraması sonucu bazı mahalleler de elektrik kesildi.

Akşam saatlerinde yağışın ardından gelen hortum Tarsus'ta hayatı olumsuz etkiledi. Hortum ve fırtına ilçe merkezinde bir külübeyi yerinden söktü, kulübe enkazları yolu kapadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, külübe enkazını kaldırarak, kapanan yolu tekrar trafiğe açtı.

Öte yandan hortum ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen zarar nedeniyle bazı mahallelere elektrik verilemedi. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinin yapıldığı seralar da hortum ve fırtınadan etkilenirken, hasar tespiti ile arızaların onarımına yarın başlanacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:40 Kaynak: DHA

Tarsus, Güncel
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