Mersin
'de hortum kulübeyi yıktı Erdemli
ilçe merkezinde ve eski sahil beldelerinde hortum meydana geldi
MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde ilçe merkezi ve eski sahil beldelerinde hortum meydana geldi. İlçe merkezinde binalar ve ağaçların arasından geçen hortum cep telefonu ile kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre Erdemli'ye bağlı eski sahil beldeleri Limonlu ve Kocahasanlı
ile seraların bulunduğu Üçtepe
bölgesinde hortum meydana geldi.
Limonlu sahilinde bir işletmeye ait kulubeyi yerle bir eden hortum ardından da ağaçları söktü. Hortum ve fırtına Limonlu'da muz seraları, Kocahasanlı ve Üçtepe'de sebze yetiştirilen seralara zarar verdi.
Limonlu Muhtarı ve aynı zamanda işletme sahibi Mehmet Aslan
, "Denizden tarafından hortum geldi ve kulübemizi yıktı. Ağaçlar, bayrak direğimiz yıkıldı" dedi.
Hortumu sahilde arkadaşlarıyla otururken farkettiğini ifade eden Muzaffer Boran ise, "Önce kulübe yıkıldı ardından kum fırtınasıyla birlikte ağaçta yıkıldı" diye konuştu.
Hortum ve fırtınanın verdiği zararın belirlenmesi için hazar tespit çalışması yapılacağı bildirildi.