Son Dakika Haberleri: Mersin'de Hortum Seraları Yıktı Geçti

Mersin'de Hortum Seraları Yıktı Geçti

45 dakika önce

Mersin'de hortum seraları yıktı geçti -Hortum ve fırtınadan dolayı örtü altı üreticileri büyük zarar gördüMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan hortum muz ve domates seralarını yerle bir etti.

Mersin'de hortum seraları yıktı geçti
-Hortum ve fırtınadan dolayı örtü altı üreticileri büyük zarar gördü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan hortum muz ve domates seralarını yerle bir etti. İlçe merkezi ve eski sahil beldelerinde etkili olan hortum örtü altı üretimi adeta felç etti. Hortumla uçan sera molozlarının altında kalan 2 otomobilden biri ağır hasar gördü.
Hortum ve fırtına ilçeye bağlı eski sahil beldesi Limonlu, Kocahasanlı, Üçtepe Mahalleleri ile ilçe merkezine yakın Türbe, Tabiye, Alata ve Yüksek Mahallelerdeki seralara zarar verdi.
Türbe Mahallesinde serası yıkılan üreticilerden Ahmet Dölek, "Gelen hortum ve fırtına sebebiyle muz ve domates seralarımız hasar görmüştür. Muz seramızın maliyeti 65-75 bin lira arasında değişmektedir. Domates seralarımızın zararı da dönüm bazında 35 -40 bin lira arasındadır. Bu sadece seranın maliyeti, içindeki mahsulleri hiç hesaba katmıyoruz" dedi.
Komşularına ait otomobillerin sera molozlarından zarar gördüğünü aktaran Dölek; "2 otomobil yıkılan seraların altında kalmıştır. Biri hafif hasar görmüş diğeri kullanılamaz hale gelmiştir. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Örtü altı sebzecileri olarak biz mağdur olduk" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

Erdemli, Mersin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti BAE, Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i de Dinlemiş

ABD'de 2 Ermeni Okuluna Türk Bayrağı Asıldı Son Dakika! İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 00:56:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Hortum Seraları Yıktı Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]