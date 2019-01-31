Mersin'de Hortum Seraları Yıktı Geçti
45 dakika önce
Mersin'de hortum seraları yıktı geçti -Hortum ve fırtınadan dolayı örtü altı üreticileri büyük zarar gördüMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan hortum muz ve domates seralarını yerle bir etti.
Mersin
'de hortum seraları yıktı geçti
-Hortum ve fırtınadan dolayı örtü altı üreticileri büyük zarar gördü
MERSİN - Mersin'in Erdemli
ilçesinde etkili olan hortum muz ve domates seralarını yerle bir etti. İlçe merkezi ve eski sahil beldelerinde etkili olan hortum örtü altı üretimi adeta felç etti. Hortumla uçan sera molozlarının altında kalan 2 otomobilden biri ağır hasar gördü.
Hortum ve fırtına ilçeye bağlı eski sahil beldesi Limonlu, Kocahasanlı
, Üçtepe
Mahalleleri ile ilçe merkezine yakın Türbe, Tabiye, Alata ve Yüksek Mahallelerdeki seralara zarar verdi.
Türbe Mahallesinde serası yıkılan üreticilerden Ahmet Dölek, "Gelen hortum ve fırtına sebebiyle muz ve domates seralarımız hasar görmüştür. Muz seramızın maliyeti 65-75 bin lira arasında değişmektedir. Domates seralarımızın zararı da dönüm bazında 35 -40 bin lira arasındadır. Bu sadece seranın maliyeti, içindeki mahsulleri hiç hesaba katmıyoruz" dedi.
Komşularına ait otomobillerin sera molozlarından zarar gördüğünü aktaran Dölek; "2 otomobil yıkılan seraların altında kalmıştır. Biri hafif hasar görmüş diğeri kullanılamaz hale gelmiştir. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Örtü altı sebzecileri olarak biz mağdur olduk" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:11 Kaynak: İHA
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