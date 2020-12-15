Mersin'de hortumdan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yapıldı - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde, dün çıkan hortum nedeniyle zarar gören seralarda hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün meydana gelen hortumda muz seralarının zarar gördüğü anımsatıldı.

Açıklamada, "Hortumdan dolayı zarar gören seralarda teknik personelimiz ön hasar tespit çalışması yaptı. Bu çalışmalar devam etmektedir. Çiftçilerimize geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.