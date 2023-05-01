Mersin'de HÜDA PAR üyelerine seçim çalışması sırasında saldırı - Son Dakika
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Mersin'de HÜDA PAR üyelerine seçim çalışması sırasında saldırı

01.05.2023 16:44

Mersin'de kimliği belirsiz kişiler seçim çalışması için stant açan HÜDA PAR üyelerine saldırdı. Saldırıda bir kişi yaralandı. HÜDA PAR Mersin İl Başkanı Tahirhan Uysal, saldırganların asla amaçlarına ulaşamayacaklarını belirtti.

MERSİN'de kimliği belirsiz kişiler, seçim çalışması için stant açan HÜDA PAR üyelerine saldırdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Bekirde Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Faruk Dinç'in seçim çalışması için stant açan HÜDA PAR İl Gençlik Kolları üyelerine, kimliği belirsiz kişiler saldırdı. Saldırganların bazıları bu sırada havaya ateş açtı. Darbedilen Bedir Karakayalı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Partililerin olay yerine gelmesiyle birlikte saldırganlar ara sokaklara kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

'ASLA AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR'

Konuya ilişkin açıklama yapan HÜDA PAR Mersin İl Başkanı Tahirhan Uysal, "Arkadaşlarımızım stant çalışmaları vardı ancak saat 15.00'te karanlıktan ve kaostan beslenen zihniyet, hiçbir çözüm ve projeleri olmayanlar, şiddete başvuranlar bizim seçim standına ve broşür dağıtan arkadaşlarımıza silahla saldırdılar. Saldırıda silahtan yaralanan arkadaşımız yok ama yumruklu kavga sonucu 1 kardeşimiz yaralı durumda. Durumu şu an iyi. Şunu bilmeleri gerekir ki biz demokratik haklarımızdan asla vazgeçmeyiz onlar da asla amaçlarına ulaşamayacaklar" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Faruk Dinç, AK Parti, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de HÜDA PAR üyelerine seçim çalışması sırasında saldırı - Son Dakika


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