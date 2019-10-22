Son Dakika Haberleri: Mersin'de hükümlüler için seminer
Son Dakika Güncel Mersin'de hükümlüler için seminer

Mersin'de hükümlüler için seminer

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlülere, bilinçli ilaç kullanımı ve iş arama becerileri konularında seminer verildi.

Mersin'de hükümlüler için seminer, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlülere, bilinçli ilaç kullanımı ve iş arama becerileri konularında seminer verildi.

Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen seminere, 90 hükümlü katıldı.

Doktor Yıldırımcan Demirtaş ve hemşire Nurten Bulğak'ın verdiği eğitimde, ilaçların dikkatsiz kullanımı sonucunda oluşabilecek sağlık problemleri anlattı.

İŞKUR görevlisi Binnaz Aydın Güllü de hükümlülere, İŞKUR'a başvuru işlemleri ve özgeçmiş hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar konusunda hükümlülere bilgilendirme yaptı.

Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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