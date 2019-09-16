Mersin'de hükümlülere ilk yardım semineri
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlülere ilk yardım semineri verildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:42 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlülere ilk yardım semineri verildi.
Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen seminerde Tarsus Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor Yıldırımcan Demirbaş ve hemşire Nurten Bulğak sunum yaptı.
Seminerde, hükümlüler ilk yardım konusunda bilgilendirildi.
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