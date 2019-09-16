Son Dakika Haberleri: Mersin'de hükümlülere ilk yardım semineri
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Mersin'de hükümlülere ilk yardım semineri

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlülere ilk yardım semineri verildi.

Mersin'de hükümlülere ilk yardım semineri, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlülere ilk yardım semineri verildi.

Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen seminerde Tarsus Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor Yıldırımcan Demirbaş ve hemşire Nurten Bulğak sunum yaptı.

Seminerde, hükümlüler ilk yardım konusunda bilgilendirildi.

Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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