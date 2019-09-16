Mersin'de hükümlülere ilk yardım semineri

Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen seminerde Tarsus Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor Yıldırımcan Demirbaş ve hemşire Nurten Bulğak sunum yaptı.

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Anlaşma sağlandı, 'Çok Sevdim'in yüzde 65'i Yalan Oldu'

Fatih Bulut, fenomen olan Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı için Hüseyin Akan'la anlaşma sağladı