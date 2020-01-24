Mersin'de Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü ikon ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü ikon ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü ikon ele geçirildi

6 saat önce

Mersin'de 11 ila 13. yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen, üzerinde Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlerinin yer aldığı 23x28.5 santimetre ebadında ikon ele geçirildi.

Mersin'de Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü ikon ele geçirildi, System.String[]

Mersin'de 11 ila 13. yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen, üzerinde Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlerinin yer aldığı 23x28.5 santimetre ebadında ikon ele geçirildi.


Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir kafede tarihi değere sahip tablo olduğu bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu iş yerine operasyon düzenledi. Kafede yapılan aramada 23x28.5 santimetre ebadında ahşap üzerine işlenmiş Hz. İsa ve Hz. Meryem ana figürü bulunan tablo ele geçirildi.


Ekspertiz raporu için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilen tablonun yapılan ön incelemesinde, ikon üzerinde Hz. Meryem'in kucağında Hz. İsa ile tasvir edildiği, bunun dışında 5 figür daha yer aldığı, kırmızı ve yeşil renklerin hakim olduğu belirlendi. Ayrıca altın varak kullanılan ikonun, 11 ila 13. yüzyıllar arası tek tanrı dönemine ait ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına olduğu bildirildi. - MERSİN

Jandarma, Meryem, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ceylan karakteri, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geri dönüyor
Elazığ'da 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 7 yıllık sır çözüldü! Çöp konteynerındaki ölü bebeğin katili anneannesi çıktı 3'ü akademisyen 4 kişiyi öldüren katil zanlısı ''Cinayeti planlamış olsaydım, fakültede kaçacak böcek kalmazdı'' dedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 15:30:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü ikon ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]