Mersin'de İbranice yazılmış tarihi kitaplar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de İbranice yazılmış tarihi kitaplar ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de İbranice yazılmış tarihi kitaplar ele geçirildi

7 saat önce

Mersin'de jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de İbranice yazılmış tarihi kitaplar ele geçirildi, System.String[]

Mersin'de jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şahıslarla birlikte 5 adet üzerine İbranice yazılmış tarihi kitaplar ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'nde oturan 3 kişinin elinde tarihi eser niteliği taşıyan deri üzerine yazılmış İbranice kitapların bulunduğu ve satmak için müşteri aradığını öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların evinde arama yapan ekipler, 1 İbranice yazılar bulunan metal silindir içerisinde rulo deri üzerine yazılmış, 1 deri kutu içerisinde deri üzerine yazılmış 16 yapraklı, 1 sarı renkli sırlanmış kabartma yazılı 31 yapraklı, 1 insan ve hayvan figürleri bulunan deri üzerine yazılmış 15 yapraklı, 1 sırlanmış sarı renkli kabartma yazılar ve figürler bulunan 35 yapraklı kitaplar ele geçirildi.


Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, diğer 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Yenişehir, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
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