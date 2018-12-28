Son Dakika Haberleri: Mersin'de İçerisinde 300 Bin Lira Olan Poşetin Çalındığı İddiası

Mersin'de İçerisinde 300 Bin Lira Olan Poşetin Çalındığı İddiası

23 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, taş atarak sürücünün dikkatini dağıtıp araçtan inmesini fırsat bilen şüphelilerin, içerisinde 300 bin lira olan poşeti çaldığı iddia edildi.

Mersin'de İçerisinde 300 Bin Lira Olan Poşetin Çalındığı İddiası, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, taş atarak sürücünün dikkatini dağıtıp araçtan inmesini fırsat bilen şüphelilerin, içerisinde 300 bin lira olan poşeti çaldığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre Yusuf Özer, ilçedeki bir bankandan 300 bin lira çektikten sonra 33 VRB 84 plakalı pikabıyla Kızılmurat Mahallesi Antik Yol Mevkisi'nde ilerlerken kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından aracına taş atıldı.

Sürücünün aracı durdurup inmesini fırsat bilen şüpheliler, arka koltukta, içerisinde 300 bin lira bulunan poşeti alıp olay yerinden kaçtı.

Özer'in haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.


Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, çantayı alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:29 Kaynak: AA

Polis, Yusuf Özer, Tarsus, Mersin, Güncel
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