Mersin'de içmesuyu depolarında elektrik kesintilerine karşı önlem - Son Dakika
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Mersin'de içmesuyu depolarında elektrik kesintilerine karşı önlem

6 saat önce

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Arıtma ve Havza Koruma Şube Müdürlüğünce, merkez mahallelere içme suyu sağlayan depolarda elektrik kesintilerinde klorlama işlemine karşı önlem alındı.

Mersin'de içmesuyu depolarında elektrik kesintilerine karşı önlem, System.String[]

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Arıtma ve Havza Koruma Şube Müdürlüğünce, merkez mahallelere içme suyu sağlayan depolarda elektrik kesintilerinde klorlama işlemine karşı önlem alındı.


MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, kesintisiz sağlıklı içme suyu sağlanması amacıyla merkezde cazibe ile beslenen 20 depo pilot depo seçilerek, bu depolardaki elektrikli klor dozaj pompalarına, 'ek şarjörlü uzun besleme süreli UPS' sisteminin montajı gerçekleştirildi. UPS takılan depolar bu sayede 10 saate kadar bölgedeki elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek ve depolardaki içme suyu düzenli olarak klorlanmaya devam edecek.


MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde çalışmaların hız kazandığını belirterek, "Kurumumuzu denetleyen il ve ilçe sağlık müdürlüklerince iletilen söz konusu problem üzerine derhal harekete geçtik. Öncelikle enerji kesintilerinin en sık yaşandığı Aladağ, Arslanköy, Tece, Şahin Tepesi, Bekiralanı Karaağaç mevki, Gözne, Uzunkaş, Fındıkpınarı Beşkoz mevkii, Darısekisi, Kepirli, Bekiralanı Sandal mevkii, Güzelyayla, Belenoluk, Çavak, Değirmençay, Kayrakkeşlik, Bekiralanı Karaağaç mevki, Kerimler, Hebilli, Doruklu ve Dalakderesi mahallelerini besleyen içme suyu depolarında bu uygulamayı başlattık. Söz konusu sistemin işleyişini yakından takip ediyoruz ve özellikle içinde bulunduğumuz aylarda yoğun kar yağışı alan bölgelerimizde, hava koşulları nedeniyle oluşan elektrik arızaları sırasında klorlama sistemimiz aksamadan çalışıyor" dedi. - MERSİN

Mersin, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:43 Kaynak: İHA
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