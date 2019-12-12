Mersin'de içmesuyu kayıp-kaçak tespit çalışmaları hız kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de içmesuyu kayıp-kaçak tespit çalışmaları hız kazandı - Son Dakika

Mersin'de içmesuyu kayıp-kaçak tespit çalışmaları hız kazandı

6 saat önce

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki içmesuyu kayıp-kaçak tespit çalışmalarına hız verdi.

Mersin'de içmesuyu kayıp-kaçak tespit çalışmaları hız kazandı, System.String[]

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki içmesuyu kayıp-kaçak tespit çalışmalarına hız verdi.


MESKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Kayıp Kaçak Şube Müdürlüğü'ne bağlı içmesuyu sızıntı tespit ekibi, tüm ilçelerde yüzeye çıkmayan içmesuyu arızalarının tespitine yönelik çalışmalara devam ediyor. Merkezde 10 yılı aşkın süredir bu çalışmaları yürüten deneyimli ekip, ilçelerdeki şube müdürlüklerinde görev alan teknik personele sahada uygulamalı olarak akustik dinleme ile içmesuyu ve abone şebeke hattı tespiti eğitimleri vermeye devam ediyor.


Bunun yanı sıra ekipler, merkezde pilot olarak devreye alınan ve scada sistemine aktarımı yapılıp uzaktan izlenebilen, DMA bölgesi (Ölçülebilir İzole Alan) ile ilgili de yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme çalışmalarını sürdürerek, ilçelerde de uygulamaya konulması için gerekli alt yapıyı oluşturuyor.


MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, "Kurum olarak su gibi değerli ve önemli bir kaynağın korunması noktasında çok hassas davranıyoruz. İlçelerimizde MESKİ ekiplerimize, su kaçak tespit cihazı kullanan teknik personele yönelik şebeke kaçaklarının kontrolünü yaparken hata sayısını en aza indirmeleri amacıyla yerinde eğitim düzenliyoruz. Su kaybımızı önlemek, suyumuzu korumak amacıyla bu eğitimlere büyük önem veriyoruz" dedi.


Kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Alkaç, "MESKİ ekiplerimiz, Mersin merkezde ciddi çalışmalar yaparak önemli su kayıplarının önüne geçti. Aynı çalışmaları tüm ilçelerimizde de gerçekleştireceğiz. Eğitimlerin ardından ilçelerimizde oluşturacağımız içmesuyu sızıntı tespit ekipleri, yer altı sesi dinleme cihazımızla, ilçelerimizde isale hatlarında, şebekelerde, su kayıplarını ve sızıntılarını yer altındaki su akış seslerini kontrol ederek tespit edecekler. Bu çalışmalar içmesuyu kayıp-kaçak oranını azaltmamıza büyük katkı sağlayacak" diye konuştu. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:12 Kaynak: İHA
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