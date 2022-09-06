Ucuza ev almak istedi, 198 bin TL dolandırıldı! - Son Dakika
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Ucuza ev almak istedi, 198 bin TL dolandırıldı!

06.09.2022 10:41

Mersin'de yaşayan İ.N. icradan ucuz ev almak isterken 198 bin TL dolandırıldı. Kendisini icra müdürünün arkadaşı olduğunu söyleyerek aracı olabileceğini belirten K.B. ve ilişkili olduğu bir kişi polisin çalışmalarıyla yakalandı. 2 şüpheli tutuklanırken, dolandırılan paranın 90 bin TL'si kurtarıldı.

Mersin'de ev almak isteyen İ.N. iddiaya göre kendisini Hacı ismiyle tanıtan K.B'nin Mersin icra müdürünün arkadaşı olduğunu kurumdan satışa çıkan dairelerde kolaylık sağladığını, icra yoluyla daire satın alınması durumunda kurum müdürünün 6 bin TL, kendisinin de 5 bin TL komisyon aldığını söyledi. İ.N. sözde 198 bin TL' ye icradan satışa çıkacak daire için önden 98 bin TL, daha sonra da kendisini memur olarak Murat takma ismiyle tanıtan V.B'ye 100 bin TL verdi. Ardından şahıslara ulaşamayan ve daire ile ilgili bir gelişme olmayınca da dolandırıldığını anlayan İ.N. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Nitelikli Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu.

Ucuza ev almak istedi, 198 bin TL dolandırıldı!

90 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

Polis, şüpheli şahısların K.B. (56) ve V.B. (30) olduğunu tespit etti. Tespit edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evinde ise 90 bin 200 TL para ele geçirilip dolandırılan şahsa teslim edildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler K.B. (56) ve V.B. (30) adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli d e 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ucuza ev almak istedi, 198 bin TL dolandırıldı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ucuza ev almak istedi, 198 bin TL dolandırıldı! - Son Dakika
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