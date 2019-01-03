Mersin'de İhmal Sonucu Ölüm İddiası

Mersin
'de kasımda kalp krizi sonucu yaşamını yitiren bir kadının yakınlarının ölümden bir süre önce evde hastaya müdahalede bulunan ambulans personelinin ihmali olduğunu iddia etmesi üzerine konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldı.
Evinde kasım ayında rahatsızlandıktan sonra ticari taksiyle özel bir hastaneye götürülmeye çalışılan 42 yaşındaki Ayşegül Kara yolda hayatını kaybetti.
İncelemede, Kara'nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kara'nın yakınları, olay günü hastanın göğüs ve kolunda ağrı hissetmesi üzerine ambulans çağırdıklarını, gelen sağlık personelinin ise "kas ağrısı" yaşandığını belirtip evden ayrıldığını, rahatsızlığın bundan sonra daha da arttığını iddia etti.
Kara'nın ölümünde ambulans personelinin ihmali olduğunu iddia eden yakınları, görevliler hakkında şikayetçi oldu.
Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü
yetkilileri de konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.