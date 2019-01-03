Son Dakika Haberleri: Mersin'de İhmal Sonucu Ölüm İddiası

Mersin'de İhmal Sonucu Ölüm İddiası

1 saat önce

Mersin'de kasımda kalp krizi sonucu yaşamını yitiren bir kadının yakınlarının ölümden bir süre önce evde hastaya müdahalede bulunan ambulans personelinin ihmali olduğunu iddia etmesi üzerine konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Mersin'de İhmal Sonucu Ölüm İddiası, System.String[]
Mersin'de kasımda kalp krizi sonucu yaşamını yitiren bir kadının yakınlarının ölümden bir süre önce evde hastaya müdahalede bulunan ambulans personelinin ihmali olduğunu iddia etmesi üzerine konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Evinde kasım ayında rahatsızlandıktan sonra ticari taksiyle özel bir hastaneye götürülmeye çalışılan 42 yaşındaki Ayşegül Kara yolda hayatını kaybetti.

İncelemede, Kara'nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kara'nın yakınları, olay günü hastanın göğüs ve kolunda ağrı hissetmesi üzerine ambulans çağırdıklarını, gelen sağlık personelinin ise "kas ağrısı" yaşandığını belirtip evden ayrıldığını, rahatsızlığın bundan sonra daha da arttığını iddia etti.

Kara'nın ölümünde ambulans personelinin ihmali olduğunu iddia eden yakınları, görevliler hakkında şikayetçi oldu.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:29 Kaynak: AA

Kalp Krizi, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükköyspor Taraftarı Muhammed Yücel'in Öldürülmesiyle İlgili 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Vicdansız Baba, Ödevini Yapmayan Çocuğunu Hastanelik Etti

Gözü Dönen Üniversiteli, Öğretim Görevlisini Kopyadan Yakalandığı İçin Öldürmüş 6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:47:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de İhmal Sonucu Ölüm İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]