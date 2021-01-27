Mersin'de ihtiyaç sahibi 12 bin 222 kişiye "Halk Kart" dağıtıldı

Mersin'de, ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz alışveriş yapabilmesi için hayata geçirilen "Halk Kart" projesi kapsamında destek verilen kişi sayısı 12 bin 222'ye ulaştı.

Mersin'de, ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz alışveriş yapabilmesi için hayata geçirilen "Halk Kart" projesi kapsamında destek verilen kişi sayısı 12 bin 222'ye ulaştı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşların desteklenmesi için projeler yürütülüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "Halk Kart" projesiyle destek verilen kişi sayısı 12 bin 222'ye yükseldi.

Mersin, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Mersin'de ihtiyaç sahibi 12 bin 222 kişiye 'Halk Kart' dağıtıldı - Son Dakika

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