Mersin'de ihtiyaç sahibi ailelere "bebek paketi" dağıtılıyor - Son Dakika

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6-12 aylık bebekler için hayata geçirilen El Bebek Gül Bebek Projesi kapsamında, 15 bin 265 aileye "bebek paketi" ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geçen yıl nisan ayında başlatılan proje kapsamında ailelere destek veriliyor.

TEKSİN Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi'ne yapılan başvuruların değerlendirildiği projede, hizmetten yararlanmak isteyen ailelerin kriterleri listeleniyor.

İçerisinde bebek bezi, mama, şampuan ve ıslak mendilin yer aldığı bebek paketleri, koşulları sağlayan ailelerin adreslerine ulaştırılıyor.

Şu ana kadar 15 bin 265 aileye destek verilen projenin başvuruları sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünde görevli psikolog Yalçın Tütüncüoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan projeyle dar gelirli ailelere yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Projenin ihtiyaç sahiplerine katkı sağladığını aktaran Tütüncüoğlu, "Özellikle emziremeyen annelerin mama ihtiyacı başta olmak üzere bebeklerin ihtiyaçlarını belirten ailelerden aldığımız olumlu geri dönüş sonrasında bunu, belli kriterler dahilinde periyodik bir yardıma dönüştürmeye karar verdik. Şubat ayından beri periyodik yardımdan faydalanan aile sayımız 683. Yeni bebek sahibi, 6 aylık bebeği olan vatandaşlarımız başvuru yaparak yararlanabilirler. Başvurdukları andan itibaren bebekleri 1 yaşını doldurana kadar periyodik yardımları gelmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.