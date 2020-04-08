Mersin'de ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık destek devam ediyor - Son Dakika

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Mersin'de ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık destek devam ediyor
6 saat önce
Tarsus ilçesinde ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere biner lira ödeme yapılıyor.
Tarsus ilçesinde ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere biner lira ödeme yapılıyor.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, yaptığı açıklamada, ilçede 11 bin 272 ailenin yardımdan faydalandığını söyledi.
Ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini aktan Otcu,"Yaptığımız düzenlemeyle ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine jandarma, polis ve bekçilerimiz giderek, mahalle muhtarlarımızın da desteğiyle adresler bulunup imza karşılığı yardımlar, vatandaşlarımıza teslim edilmektedir." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:20 Kaynak: AA
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