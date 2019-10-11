Son Dakika Haberleri: Mersin'de ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı
Son Dakika Güncel Mersin'de ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

Mersin'de ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

21 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı gerçekleştiriliyor.

Mersin'de ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı gerçekleştiriliyor.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından belirlenen bin 866 ihtiyaç sahibi aileye toplam bin 399 ton kömür dağıtılacağını belirtti.

Kömür yardımlarının kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Mersin, Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:54 Kaynak: AA
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