Mersin'de ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı
21 dakika önce
Mersin'in Mut ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:54 Kaynak: AA
Mersin'in Mut ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı gerçekleştiriliyor.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından belirlenen bin 866 ihtiyaç sahibi aileye toplam bin 399 ton kömür dağıtılacağını belirtti.
Kömür yardımlarının kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.
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