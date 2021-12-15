Mersin'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor - Son Dakika
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Mersin'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor

15.12.2021 17:13

Mersin'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor Büyükşehir Belediyesince fırıncılardan alınan ekmekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı Mersin'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımına başlandığı bildirildi.

Mersin'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor

Büyükşehir Belediyesince fırıncılardan alınan ekmekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı

MERSİN - Mersin'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımına başlandığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesince fırıncılardan alınan ekmeklerin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandığı kaydedildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer, ekmeğin ücretsiz bir şekilde dağıtıldığı haberini, 'Mersin'de ekmeği 1 TL'den satmayı sürdürüyoruz. Ayrıca bugün ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına da başladık. Devamı gelecek' ifadeleriyle sosyal medya hesabından duyurdu. Projenin ilk dağıtımı Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Ücretsiz ekmek dağıtımı hem fırıncı esnafına hem de vatandaşa katkı sağlayacak. Her aileye 3'er ekmekten günlük toplam 3 bin adet olarak yapılan dağıtımlar, önümüzdeki günlerde farklı ilçe ve bölgelerde sayısı artarak devam edecek.

"Günlük 3 bin ekmek ulaştıracağız"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinde aşhane sorumlusu olarak görev yapan Ergün Horuz, ücretsiz ekmek dağıtımlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün itibariyle yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdik. Ücretsiz ekmek dağıtımına başladık. Merkez ilçelerimizden başlayarak tüm ilçelerdeki dezavantajlı mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mutfak masraflarına destek olmak için her aileye 3'er ekmekten olmak üzere günlük 3 bin ekmek ulaştıracağız. Tabii ileriki günlerde bu hizmetimiz genişleyerek devam edecek. Bu proje ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ederken diğer taraftan da fırıncı esnafımızın yanında olacağız" dedi.

Mersin'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor
Mersin'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor
Mersin'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor
Mersin'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor
Mersin'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor

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Türk Lirası, Vahap Seçer, Mersin, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mersin'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor - Son Dakika


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