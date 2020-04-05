Mersin'de ihtiyaç sahipleri için yardımlar sürüyor - Son Dakika

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Mersin'de ihtiyaç sahipleri için yardımlar sürüyor
15 dakika önce
Mersin'in Mut ve Silifke ilçesinde, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamındaki sosyal yardımlar devam ediyor.
Mersin'in Mut ve Silifke ilçesinde, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamındaki sosyal yardımlar devam ediyor.
Silifke'de, jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Muhtarlar ve PTT görevlileri de vatandaşlara maaşlarını ve paket kapsamındaki 1000 liralık sosyal yardımlarını elden teslim ediyor.
Mut Kaymakamı Muammer Köken de açıklamasında, yardımların vatandaşlara evlerinde teslim edildiğini belirterek, çalışmaların süreceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:58 Kaynak: AA
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