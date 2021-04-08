Mersin'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 1100 aileye gıda yardımı yapıldı.

Kaymakam Yunus Emre Bayraklı başkanlığında başlatılan yardım çalışmaları kapsamında Gülnar Belediyesi, Gülnar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gülnar Müftülüğü ile Akkuyu NGS ve taşeronları tarafından hazırlanan 1100 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kaymakam Bayraklı, ramazanda sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplum hayatında yoğunluk kazandığını belirtti.

İlçedeki kamu kurumları ve özel sektörün ramazanda yardımda bulunma isteğine karşın yardımların düzen içerisinde dağıtılması için çalıştıklarını belirten Bayraklı, katkıda bulunanlara teşekkür etti.