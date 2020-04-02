Mersin'de ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi adreslerinde yapılacak - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında verilen hane başı 1000'er liralık yardımların yarından itibaren hak sahiplerinin adreslerine teslim edileceğini bildirdi.

Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yapılan 1000 liralık yardımlar, yarından itibaren kaymakamlıklar tarafından vatandaşlarımıza adreslerinde teslim edilecektir. Vatandaşlarımızın PTT şubelerine gitmelerine gerek yoktur."