Anamur ilçesinde ikametlere girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikametlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu 3 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Evlerde yapılan aramalarda 2 çalıntı kol saati ile 1 cep telefonu ele geçirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de ikametlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika