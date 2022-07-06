İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Erdemli ilçesindeki iki aracın akülerinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Mersin 'de iki aracın akülerinin çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de iki araçtan akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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