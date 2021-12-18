Mersin'de iki ayrı kaza: 4 yaralı - Son Dakika

Mersin'de iki ayrı kaza: 4 yaralı

MERSİN - Mersin'de iki otomobil, bir hafif ticari araç ile otobüsün karıştığı iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Mersin- Antalya D400 Karayolu Silifke İlçesi Işıklı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 42 DVC 54 plakalı otomobil kavşaktan dönen bir başka otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaparken, trafikte geçici bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İkinci kaza da yine D400 karayolu üzerinde Silifke- Taşucu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametine seyir halinde olan 33 KJL 78 plakalı hafif ticari araç, sağ şeritte duran 57 DL 226 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralı sürücü polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazalarla ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.