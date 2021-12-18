Üye Girişi
Mersin'de iki ayrı kaza: 4 yaralı - Son Dakika

Mersin'de iki ayrı kaza: 4 yaralı

18.12.2021 20:06

Mersin'de iki ayrı kaza: 4 yaralı Mersin'de iki otomobil, bir hafif ticari araç ile otobüsün karıştığı iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Mersin'de iki ayrı kaza: 4 yaralı

MERSİN - Mersin'de iki otomobil, bir hafif ticari araç ile otobüsün karıştığı iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Mersin- Antalya D400 Karayolu Silifke İlçesi Işıklı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 42 DVC 54 plakalı otomobil kavşaktan dönen bir başka otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaparken, trafikte geçici bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İkinci kaza da yine D400 karayolu üzerinde Silifke- Taşucu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametine seyir halinde olan 33 KJL 78 plakalı hafif ticari araç, sağ şeritte duran 57 DL 226 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralı sürücü polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazalarla ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Mersin'de iki ayrı kaza: 4 yaralı
Mersin'de iki ayrı kaza: 4 yaralı
Mersin'de iki ayrı kaza: 4 yaralı
Mersin'de iki ayrı kaza: 4 yaralı
Mersin'de iki ayrı kaza: 4 yaralı
Mersin'de iki ayrı kaza: 4 yaralı

Otomobil, Tragger, Mersin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de iki ayrı kaza: 4 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
20:06 Mansur Yavaş'tan fotoğraf çektirmek isteyen gençlere güldüren cevap: Çıkar telefonunu
19:56 Son dakika: Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
19:55 Okaka'dan müthiş röveşata! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor
19:45 Başakşehir'in golü sonrası Galatasaray tribünleri birbirine girdi: Yönetim uyuma
19:42 Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi
19:19 AK Partili Şamil Tayyar, "Aman dikkat" sözleriyle uyardı: Yüksek kurdan daha tehlikeli
19:18 Dibi gören Kasımpaşa'da bir dönem bitti! Hakan Kutlu'yla yollar resmen ayrıldı
19:04 Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Hatayspor'da isyan çıktı: 2 tane net penaltımız var
18:04 Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi
17:53 Pencere camını açık unutan İskoç polislerin cinsel içerikli oyunu görüntülendi! Kaybeden ilişkiye girdi
Mansur Yavaş'tan fotoğraf çektirmek isteyen gençlere güldüren cevap: Çıkar telefonunu Mansur Yavaş'tan fotoğraf çektirmek isteyen gençlere güldüren cevap: Çıkar telefonunu         
20:06
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta         
15:21
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı         
10:06
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı atağa geçti Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı atağa geçti         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 20:21:53. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de iki ayrı kaza: 4 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement