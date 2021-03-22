Mersin'de iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde P.A. ile B.K. arasında çıkan kavgada P.A. tabancayla kavga ettiği B.K'yi vurarak yaraladı.

Yaralanan B.K, özel araçla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. P.A. olayda kullandığı tabancayla gözaltına alındı.

Diğer olay ise C.Y. ile M.S arasında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çıkan kavgada M.S., C.Y. ye tabancayla ateş etti. Ayağından yaralanan C.Y. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kaçan M.S'yi bulmak için polis çalışma başlattı.