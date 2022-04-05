Mersin'de iki çocuk annesinin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
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Mersin'de iki çocuk annesinin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

05.04.2022 16:45
Mersin'de iki çocuk annesinin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

Mersin'de, 2 çocuk annesinin evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili biri firari, ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de, 2 çocuk annesinin evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili biri firari, ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 2 Ekim'de Seher Aslan Özkurt'un (33) öldürülmesiyle ilgili tutuklanan B.Ş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanık C.D ise sağlık problemi gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Özkurt'un yakınları ile tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanıklar B.Ş, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, firari S.S'nin de yakalama kararının sürmesine hükmedip duruşmayı erteledi.

Olay ve iddianame

Mersin'in Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki apartmanın 10. katında yaşayan Seher Aslan Özkurt, 2 Ekim 2020'de tabancayla öldürülmüş, şüpheliler B.Ş. ve C.D. tutuklanmış, olayda silahı kullandığı iddia edilen maktulün eski dini nikahlı eşi S.S. ise kaçmıştı.

Olayın ardından hazırlanan iddianamede, S.S'nin eski çalışanı B.Ş. ile gece saatlerinde Özkurt'un kaldığı apartmana girdiği, diğer şüpheli C.D'nin ise otomobilde beklediği belirtilmişti.

S.S'nin, demir kesme makasıyla kapı kilidini kırdığı çatıya çıkıp, oradaki bacadan da halat yardımıyla o sırada uyuyan Özkurt'un 10. kattaki evine girdiği anlatılan iddianamede, dış kapıda bekleyen B.Ş'yi de eve alan S.S'nin, eski dini nikahlı eşini merdiven boşluğunda komşusundan yardım istediği sırada tabancayla vurduğu yer almıştı.

İddianamede, S.S. ve B.Ş. hakkında "Kasten öldürme", "Silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta gece yağma", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından, C.D. hakkında da "Kasten öldürme" suçundan hapis cezası istenmişti.

Mahkeme başkanı, dava sürecinde, maktule karşı "nitelikli cinsel istismar" suçunu işledikleri iddia edilen sanıklar hakkında ayrıca hazırlanan iddianamenin de kabul edildiğini ve dava dosyasıyla birleştirildiğini bildirmişti.

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Seher Aslan, Mahkeme, Mersin, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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