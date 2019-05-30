Son Dakika Haberleri: Mersin'de iki DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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Mersin'de iki DEAŞ şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

Mersin'de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Mersin'de iki DEAŞ şüphelisi tutuklandı, System.String[]
Mersin'de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.
Örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla aranan Suriye uyruklu Muhammed M. ve Mansour H'nin adresini belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:34 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel
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