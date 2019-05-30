Mersin'de iki DEAŞ şüphelisi tutuklandı
1 saat önce
Mersin'de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:34 Kaynak: AA
'de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.
Örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla aranan Suriye
uyruklu Muhammed M. ve Mansour H'nin adresini belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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