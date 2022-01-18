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İki esnafın cebinden para çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İki esnafın cebinden para çalan şüpheli tutuklandı

18.01.2022 09:25

Mersin'de, müşteri olarak girdiği iş yerlerindeki iki esnafın cebinden para çaldığı iddia edilen kadın şüpheli tutuklandı.

Mersin'de, müşteri olarak girdiği iş yerlerindeki iki esnafın cebinden para çaldığı iddia edilen kadın şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ve Toroslar ilçesindeki iş yerlerine müşteri olarak giren kadının, yankesicilik yöntemiyle iki esnafın cebinden para çaldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

İşletmelerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin, 6 ilde gerçekleşen çok sayıda nitelikli hırsızlık olayının faili olarak aranan 48 yaşındaki S.A. olduğunu belirledi.

Olayın ardından bindiği aracı takibe alan ekipler, S.A'yı gözaltına aldı.

Emniyette sorgulanan zanlının, aynı suçtan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yankesicilik" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, zanlının, yankesicilik yöntemiyle para çaldığı iş yerlerine giriş ve çıkış anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İki esnafın cebinden para çalan şüpheli tutuklandı
İki esnafın cebinden para çalan şüpheli tutuklandı
İki esnafın cebinden para çalan şüpheli tutuklandı
İki esnafın cebinden para çalan şüpheli tutuklandı
İki esnafın cebinden para çalan şüpheli tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Asayiş, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki esnafın cebinden para çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki esnafın cebinden para çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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