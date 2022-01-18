İki esnafın cebinden para çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de, müşteri olarak girdiği iş yerlerindeki iki esnafın cebinden para çaldığı iddia edilen kadın şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ve Toroslar ilçesindeki iş yerlerine müşteri olarak giren kadının, yankesicilik yöntemiyle iki esnafın cebinden para çaldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

İşletmelerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin, 6 ilde gerçekleşen çok sayıda nitelikli hırsızlık olayının faili olarak aranan 48 yaşındaki S.A. olduğunu belirledi.

Olayın ardından bindiği aracı takibe alan ekipler, S.A'yı gözaltına aldı.

Emniyette sorgulanan zanlının, aynı suçtan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yankesicilik" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, zanlının, yankesicilik yöntemiyle para çaldığı iş yerlerine giriş ve çıkış anları, güvenlik kamerasına yansıdı.