Son Dakika Haberleri: Mersin'de İki Grup Arasında Kavga

Mersin'de İki Grup Arasında Kavga

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Mersin'de İki Grup Arasında Kavga, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Şahin Mahallesi Reşat Nuri Gültekin Caddesi'nde, Suriyeli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların da tarafları ayırmak için dahil olduğu kavgada, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle Suriye uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 18 yaşından küçük olan biri, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:08 Kaynak: AA

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