Mersin'de iki grup arasında sopalı ve demir çubuklu kavga çıktı - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sopa ve demir çubuklarla birbirine saldıran yabancı uyruklu iki grup, kavga sonrası dağıldı.

Hal Mahallesi 6092 Sokak'ta yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada taraflar, demir çubuk ve sopalarla birbirine saldırdı.

Taraflar, daha sonra dağıldı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olayla ilgili herhangi bir şikayet başvurusunun yapılmadığı, söz konusu yabancı uyrukluların Suriyeli olduğu öğrenildi.