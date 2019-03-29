Son Dakika Haberleri: Mersin'de İki Gün Önce Ölü Doğum Yapan Kadın Hayatını Kaybetti

Mersin'de İki Gün Önce Ölü Doğum Yapan Kadın Hayatını Kaybetti

7 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki gün önce ölü doğum yapan ve taburcu edilen kadın hayatını kaybetti.

Mersin'de İki Gün Önce Ölü Doğum Yapan Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki gün önce ölü doğum yapan ve taburcu edilen kadın hayatını kaybetti.

Egemen Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu İmen El Cesim (32), iki gün önce Tarsus Devlet Hastanesinde ölü doğum yaptı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Cesim, evde rahatsızlanmasının ardından yakınlarınca Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan muayenede Cesim'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesim'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:00 Kaynak: AA

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