Mersin'de İki Gün Önce Ölü Doğum Yapan Kadın Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki gün önce ölü doğum yapan ve taburcu edilen kadın hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki gün önce ölü doğum yapan ve taburcu edilen kadın hayatını kaybetti.



Egemen Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu İmen El Cesim (32), iki gün önce Tarsus Devlet Hastanesinde ölü doğum yaptı.



Tedavisinin ardından taburcu edilen Cesim, evde rahatsızlanmasının ardından yakınlarınca Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede yapılan muayenede Cesim'in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Cesim'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna gönderildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Üniversiteli Genç Kızın Öldüğü Kazada, Kamyonet Sürücüsüne 15 Bin Lira Para Cezası Verildi

Sanat Dünyası, Uçakta Taciz Edilen Erkan Petekkaya'ya Destek Oldu

Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı

Melisa'yı Çantaya Benzeten Şeyma Subaşı İçin Anneler Harekete Geçti