Mersin'de iki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Mersin'de iki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:04 Kaynak: AA
Mersin'in Mut ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.
Silahlı kavganın ardından yakalanan S.B, A.Ç, M.B, A.Ç, H.B. ve H.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ortaköy Mahallesi'ndeki eğlence mekanında 15 Ocak'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan iş yeri çalışanları Nizamettin Kayıkcı ve Ali Peker, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.
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