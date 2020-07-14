Mersin'de iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba tutuklandı

Mersin'de, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına başlanan sanık, tutuklandı.

Mersin'de, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına başlanan sanık, tutuklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesine, tutuksuz yargılanan sanık S.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İki kardeşin, taraf avukatlarının ve tanıkların hazır bulunduğu duruşmaya, basın mensupları alınmadı.

Tarafların ifadelerinin ardından tanıkları dinleyen mahkeme heyetinin, sanığın "nitelikli cinsel istismar suçunu" işlediğine karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelediği öğrenildi.

Duruşma öncesi arbede

Adliye koridorunda duruşması öncesi iki grup arasında çıkan arbede kısa sürede kavgaya dönüştü. Adliye polisi ve çevik kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği kavgada iki kişi yaralandı.

Olayın ardından kavgaya karışanlar ekipler tarafından uzaklaştırılırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Duruşma öncesinde aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan'ın da bulunduğu bir grup adliye önüne geldi.

Gökçen, gazetecilere, hukuk mücadelesinde kız kardeşlerin yanında olmak için Mersin'e geldiklerini belirterek, "Bu duruşmanın sonucunda tutuklama kararı çıkacağını umuyoruz. Aylardır süren davada, nasıl olduğunu anlamadığımız bir şekilde sanık hala serbest. Elini kolunu sallayarak geziyor dışarıda. Umuyoruz ki bu duruşmada adalete yönelik ilk adım olacaktır. " diye konuştu.

UCİM Genel Başkan Yardımcısı Ceylan ise konunun takipçisi olduklarını ve bu duruşmada sanığın tutuklanmasını beklediklerini kaydetti.

İstismarın fazla delili olmayacağını dile getiren Ceylan, "İstismarda çocuklarımızın ifadelerini göz önüne alın. Hiçbir çocuk babasına iftira etmez. Neyse onu söyler. Bu travmalar inşallah son bulur." dedi.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 22:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 16:20 Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 12:43 Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım 12:37 Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
16:20
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 05:09:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]