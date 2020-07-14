Mersin'de iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına başlanan sanık, tutuklandı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesine, tutuksuz yargılanan sanık S.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İki kardeşin, taraf avukatlarının ve tanıkların hazır bulunduğu duruşmaya, basın mensupları alınmadı.

Tarafların ifadelerinin ardından tanıkları dinleyen mahkeme heyetinin, sanığın "nitelikli cinsel istismar suçunu" işlediğine karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelediği öğrenildi.

Duruşma öncesi arbede

Adliye koridorunda duruşması öncesi iki grup arasında çıkan arbede kısa sürede kavgaya dönüştü. Adliye polisi ve çevik kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği kavgada iki kişi yaralandı.

Olayın ardından kavgaya karışanlar ekipler tarafından uzaklaştırılırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Duruşma öncesinde aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan'ın da bulunduğu bir grup adliye önüne geldi.

Gökçen, gazetecilere, hukuk mücadelesinde kız kardeşlerin yanında olmak için Mersin'e geldiklerini belirterek, "Bu duruşmanın sonucunda tutuklama kararı çıkacağını umuyoruz. Aylardır süren davada, nasıl olduğunu anlamadığımız bir şekilde sanık hala serbest. Elini kolunu sallayarak geziyor dışarıda. Umuyoruz ki bu duruşmada adalete yönelik ilk adım olacaktır. " diye konuştu.

UCİM Genel Başkan Yardımcısı Ceylan ise konunun takipçisi olduklarını ve bu duruşmada sanığın tutuklanmasını beklediklerini kaydetti.

İstismarın fazla delili olmayacağını dile getiren Ceylan, "İstismarda çocuklarımızın ifadelerini göz önüne alın. Hiçbir çocuk babasına iftira etmez. Neyse onu söyler. Bu travmalar inşallah son bulur." dedi.