Mersin'de İki Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
37 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Muhammed Damin (58) yönetimindeki 31 RG 768 plakalı motosiklet, Alifakı Mahallesi'nde Osman Şahbaz'ın (14) kullandığı 33 P 7562 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Damin ve Riyad
Amin ile Osman Şahbaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şahbaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:38 Kaynak: AA
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