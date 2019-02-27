Son Dakika Haberleri: Mersin'de İki Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'de İki Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

37 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mersin'de İki Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muhammed Damin (58) yönetimindeki 31 RG 768 plakalı motosiklet, Alifakı Mahallesi'nde Osman Şahbaz'ın (14) kullandığı 33 P 7562 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Damin ve Riyad Amin ile Osman Şahbaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şahbaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:38 Kaynak: AA

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