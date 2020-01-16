Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, System.String[]

Mersin'in Gülnar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osman T. yönetimindeki 33 UY 875 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat Ç. idaresindeki 06 DR 7306 plakalı otomobille Gülnar Belediyesi önünde çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Osman T. ve yanında bulunan eşi Humeyra T, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılırken, diğer sürücü de hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gülnar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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